La Liga'nın kritik düşme hattı mücadelesinde Elche ile Valencia karşı karşıya geliyor. Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanacak maçta, 29 puanla 18. sırada küme düşme tehlikesi yaşayan ev sahibi Elche, taraftarının desteğiyle puanları evinde tutmak istiyor. Geçen hafta Rayo Vallecano'ya 1-0 yenilen Elche, galibiyet serisine başlamak için son şansını kullanacak. Konuk ekip Valencia ise 35 puanla 14. sırada olsa da alt sıralarla arasına daha fazla puan farkı koymak zorunda. Celta Vigo'ya 3-2 mağlup olan Valencia, deplasmanda moral bulup rahat nefes almak istiyor. İki takım için de hayati önem taşıyan bu mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde.

İspanya'da sezonun son 8 haftasına girilirken Elche için her maç bir final niteliği taşıyor. Teknik direktör Eder Sarabia yönetimindeki ekip, ligin en az gol atan takımlarından biri olmasına rağmen özellikle iç sahada sergilediği dirençle biliniyor. 29 puanla ateş hattında bulunan Elche, bu maçı kazanması halinde maç fazlasıyla Mallorca ve Sevilla'nın üzerine çıkma şansı yakalayacak. Takımın en büyük gol umudu, bu sezon 8 golle dikkat çeken Rafa Mir olacak. Konuk ekip Valencia tarafında ise sular durulmuyor. Son 30 maçta kalesinde 45 gol gören Valencia savunması, Elche'nin hızlı hücumları karşısında dikkatli olmak zorunda. İşte Elche-Valencia maçının detayları!

Elche-Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elche-Valencia maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Manuel Martinez Valero'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.15'te yapılacak.

Elche-Valencia MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Elche-Valencia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche: Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Morente, Villar, Febas, Aguado, Valera; Mir, Silva

Valencia: Dimitrievski; Correia, Comert, Tarrega, Gaya; Rodriguez, Ugrinic; Rioja, Beltran, Ramazani; Duro