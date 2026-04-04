Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Futbolun en üst düzeyde birleştirici gücü var. Biz de bunu savunuyoruz. Cenab-ı Allah her alanda birleştirmeyi nasip etsin; sadece Türkiye'de değil dünyada da. Futbol sahada oynanıyor. Benim tek arzum sahada hakemi kimse görmesin, oynanan futbolu görsün” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını izlemek için Papara Park'a geldi. Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Başarılar diliyorum. Annemin mezarını ziyarete geldim. Bir de bir arkadaşımızın kız isteme töreni vardı, onu yaptık. Gelmişken de maça uğrayalım dedik. Bu seneler arasında çok değerli federasyon başkanlarımız Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın manası yok. Bu milli bir dava. Hatta sadece 80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türk-İslam alemini temsil ediyoruz. Yani 20'ye yakın ülke federasyonu aradı bizi. Biz Türkiye'nin Dünya Kupası'nda başarısını bekliyoruz, bunu duyacağız diye. İşte Kosova'yı eledik. Bir saat sonra Kosova Federasyon Başkanı başarılar diliyor. 'Bizi mahcup etmeyin' diye o da dileklerde bulundu. Cenab-ı Allah nasip eder inşallah söylediğim gibi, kupayı alır geliriz" diye konuştu.

'HAKEMİ KİMSE GÖRMESİN, OYNANAN FUTBOLU GÖRSÜN'

Futbolun birleştirici gücüne vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "Futbolun en üst düzeyde birleştirici gücü var. Biz de bunu savunuyoruz. Cenab-ı Allah her alanda birleştirmeyi nasip etsin; sadece Türkiye'de değil dünyada da. Futbol sahada oynanıyor. Benim tek arzum sahada hakemi kimse görmesin, oynanan futbolu görsün. Ben o yönden bakıyorum. İnşallah da öyle olur. Hakem arkadaşlarımız da maçı güzel yönetirler. Hiç kimsenin hakkı yenmesin, sahada kim hak ediyorsa o kazansın" dedi.

'PARAYI MEZARA GÖTÜRMEYECEĞİZ, KENDİ PARAMIZDAN VERİYORUZ'

A Milli Takım oyuncularına verilen primlerle ilgili eleştirilere de yanıt veren Başkan Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bugünler için lazım. Biz çocukları ufak motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz. Hiç kimse merak etmesin, biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. 'Dünya şampiyonu olun' dedim, ondan sonrasını da belki hayal etmeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaklar. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum, siz de dinlemeyin" diye konuştu.

'BAŞLARINDA MONTELLA OLUR, DEVAM EDERLER'

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşme durumu hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Kendisinin zaten uzun süreli kontratı var. Kosova'dan kötü bir sonuç alsaydı da biz devam ettiğimiz sürece kendisiyle yola devam edecektik. Çünkü bu takımı yapan o, bu aile ortamını kuran o. Zaten yeni sözleşme imzalamıştık. Bu çocuklarla beraber 2-3 turnuva daha oynarlar. İnşallah başlarında da Montella olur, devam ederler" ifadelerini kullandı.