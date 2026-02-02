İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca ile Sevilla karşı karşıya geldi.
Mallorca evinde Sevilla'yı farklı geçti!
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca evinde Sevilla'yı 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 03.02.2026 - 01:17
Mücadeleyi ev sahibi Mallorca 4-1'lik skorla kazandı.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi(2), Samuel Almeida Costa ve Pablo Torre kaydetti.
Konuk ekibin tek golü Neal Maupay'dan geldi. Mallorca puanını 24 yaparken Sevilla ise 24 puanda kaldı.
