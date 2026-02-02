Al Hilal-Al Ahli maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 19. haftanın en çok konuşulan maçında Al Hilal ile Al Ahli kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde kazanarak liderliğini perçinlemek isteyen Al Hilal, 46 puanla zirvede yer alıyor. Deplasmanda sürpriz peşinde olan Al Ahli ise bu zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp rakibiyle puan farkını kapatmayı hedefliyor. Peki, Al Hilal-Al Ahli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?