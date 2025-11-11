İspanya Milli Takımı'nın unutulmaz oyuncusu Andres Iniesta, şirketinin Peru'daki iş insanlarından 600 bin dolar alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla dava edildi. Bu olay, Iniesta'nın kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. İşte detaylar...

İspanya futbolunun unutulmaz isimlerinden, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Andres Iniesta, adını bu kez dolandırıcılık iddialarıyla duyurdu. Peru Cumhuriyet Savcılığı, Iniesta hakkında yerel iş insanlarını 600 bin dolar karşılığında dolandırdığı gerekçesiyle dava açtı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Iniesta'nın kurduğu Never Say Never (NSN) adlı şirket, Peru'da çeşitli yatırımcılardan büyük organizasyonlar düzenleme vaadiyle para topladı. Şirketin futbol maçları ve konserler gibi etkinlikler için finansal destek aldığı, ancak bu etkinliklerin çoğunun hiç gerçekleşmediği ileri sürüldü.

Şikayet dilekçesinde, yatırılan paraların iade edilmediği ve yatırımcıların ciddi zarara uğradığı belirtildi. Savcılık ve mağdurlar, Iniesta'nın uluslararası prestijinin, Peru'daki iş insanlarından sermaye toplamak için bir "yem" olarak kullanıldığını öne sürüyor.

Mağdurlardan Emilio Lozano, planlanan altı etkinlikten yalnızca birinin yapıldığını ve bunun da zararla sonuçlandığını söyledi. Lozano, "Sözde üstlenecekleri halde hiçbir sorumluluk almadılar. Şirket iflas etti ve paranın izini kaybettirdiler" ifadelerini kullandı.

Peru basınına göre, toplanan paranın yurtdışındaki hesaplara aktarılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Peru savcılığı, NSN şirketinin faaliyetleri ve Iniesta'nın doğrudan sorumluluğu hakkında soruşturmayı derinleştirdi.