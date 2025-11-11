Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, eski kulübüne duyduğu özlemi bir kez daha dile getirdi. Messi yaptığı açıklamalarla Barcelona'ya geri dönüş sinyali verdi. İşte yıldız ismin sözleri...

Lionel Messi'nin geçtiğimiz pazar gecesi gizlice Camp Nou'ya yaptığı ziyaret ve stadın yenileme çalışmaları sırasında paylaştığı sosyal medya mesajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Messi paylaşımında, "Dün gece ruhumun çok özlediği bir yere geri döndüm. Sonsuz mutluluk yaşadığım, dünyanın en mutlu insanı olduğumu hissettiren bir yer. Umarım bir gün geri dönebilirim çünkü bunu bir oyuncu olarak yapamadım" ifadelerini kullandı.

Arjantinli efsane, SPORT'a verdiği röportajda Barcelona'ya geri dönme arzusunu anlattı:

"Barcelona'ya geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum. Eşimle, çocuklarla sürekli oradan bahsediyoruz, hep özlüyoruz. Orada evimiz, hayatımız var. Yeni stad tamamlandığında tekrar gitmeyi çok istiyorum çünkü Paris'e gittiğimden beri Camp Nou'ya hiç dönmedim. Şimdi de Montjuic'e taşındılar."

Messi, 2020-21 sezonu sonunda Barcelona'nın ekonomik sorunları nedeniyle gözyaşları içinde kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı. Ardından iki sezon Paris Saint-Germain forması giyen yıldız futbolcu, 2023 yazında Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Vedasını "eksik" olarak tanımlayan Messi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıldığımda çok garip bir his kaldı içimde. Her şeyin nasıl geliştiğinden, son yıllarımı taraftarsız geçirdiğimden dolayı… Pandemi yüzünden o atmosferi yaşayamamak beni çok etkiledi. Tüm hayatımı orada geçirdikten sonra, hayal ettiğim gibi bir veda olmadı. Kariyerimi Avrupa'da, Barcelona'da bitirip sonra buraya gelmeyi planlamıştım. Ama şartlar farklı gelişti. Yine de taraftarların sevgisi her zaman kalbimde olacak. Çünkü yaşadıklarımız, paylaştıklarımız asla unutulmaz."