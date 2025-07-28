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Eyüpspor'dan G.Saraylı futbolcuya talip! Eyüpspor'dan G.Saraylı futbolcuya talip! 16:10
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü 15:20
F.Bahçe'nin yıldızı Ada yolunda F.Bahçe'nin yıldızı Ada yolunda 15:12
G.Saray'da 6 oyuncu listede! G.Saray'da 6 oyuncu listede! 14:20
İşte Gedson'un yeni takımı! İşte Gedson'un yeni takımı! 13:36
2 dev kulüp peşindeydi! Kararı... 2 dev kulüp peşindeydi! Kararı... 13:15
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G.Saray'da Sara'dan flaş açıklamalar! G.Saray'da Sara'dan flaş açıklamalar! 10:49
G.Saray'dan flaş Zaniolo kararı! G.Saray'dan flaş Zaniolo kararı! 10:43
Fred'den Mourinho açıklaması! Fred'den Mourinho açıklaması! 10:35
F.Bahçe'den eski G.Saraylı'ya kanca! F.Bahçe'den eski G.Saraylı'ya kanca! 10:18
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