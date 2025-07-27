Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde son şampiyon İngiltere ile tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösteren İspanya karşı karşıya geldi.
İsviçre'nin St.Jakob-Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransız hakem Stephanie Frappart düdük çaldı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Mariona Caldentey'in golü ile 1-0 öne geçen İspanya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise 57. dakikada İngiltere'de sahneye çıkan Alessia Russo skoru 1-1'de eşitledi ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 3-1'lik üstünlük kuran İngiltere üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu.