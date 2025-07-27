Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup eden İngiltere üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde son şampiyon İngiltere ile tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösteren İspanya karşı karşıya geldi.

İsviçre'nin St.Jakob-Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransız hakem Stephanie Frappart düdük çaldı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Mariona Caldentey'in golü ile 1-0 öne geçen İspanya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise 57. dakikada İngiltere'de sahneye çıkan Alessia Russo skoru 1-1'de eşitledi ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 3-1'lik üstünlük kuran İngiltere üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu.