Chelsea-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçı hangi kanalda?

Chelsea-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçı hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği büyük final sonunda geldi çattı! Dev finalde İngiltere'nin güçlü temsilcisi Chelsea ile Fransa'nın formda ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun en prestijli kupalarının galiplerinin karşılaşacağı bu dev mücadelede iki takım da dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Peki, Chelsea-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçı hangi kanalda?