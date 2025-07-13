Chelsea-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçı hangi kanalda?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği büyük final sonunda geldi çattı! Dev finalde İngiltere'nin güçlü temsilcisi Chelsea ile Fransa'nın formda ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun en prestijli kupalarının galiplerinin karşılaşacağı bu dev mücadelede iki takım da dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Peki, Chelsea-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçı hangi kanalda?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan doruk noktasına ulaştı! Kupanın finalinde futbolseverleri dev bir kapışma bekliyor: Chelsea ile Paris Saint-Germain, dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Turnuvanın yarı finalinde Real Madrid'i 4-0 gibi tarihi bir skorla geçerek büyük sükse yapan Fransız devi PSG, finale adını yazdırırken; İngiliz ekibi Chelsea ise Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Peki, Chelsea-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçı hangi kanalda?
CHELSEA-PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde oynanacak Chelsea-PSG maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak finalde boy göstermeye hak kazanan Fransa temsilcisi PSG, kulüp tarihindeki ilk Kulüpler Dünya Kupası için mücadele edecek.
Yarı finalde, beş kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan İspanyol devi Real Madrid'i 4-0 gibi net bir skorla eleyen Luis Enrique'nin öğrencileri, Fransa Süper Kupası, Fransa Kupası, Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu sezonki 5. kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.
CHELSEA'DE HEDEF KUPA
Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan Chelsea, bu turnuvadaki ikinci kupasını kazanmak için mücadele edecek.
Enzo Maresca'nın öğrencileri, yarı finalde Brezilya ekibi Fluminense'yi Pedro'nun iki golüyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, 2021-2022 sezonundaki finalde Brezilya ekibi Palmeiras'ı uzatmalarda kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk kupasına uzanmıştı.
İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU
Chelsea, turnuvada Los Angeles FC, Flamengo ve ES Tunis ile birlikte D Grubu'nda yer aldı. İngiliz ekibi, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 6 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Maviler, son 16 turunda Benfica'yı uzatmalarda 4-1, çeyrek finalde Palmeiras'ı 2-1 ve yarı finalde de Fluminense'yi 2-0'lık skorla mağlup etti ve finale yükseldi.
Paris Saint-Germain ise B Grubu'nda Atletico Madrid, Botafogo ve Seattle Sounders ile mücadele etti ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla lider olarak bir üst tura adını yazdırdı. Fransız temsilcisi, son 16 turunda Inter Miami'yi 4-0, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde de Real Madrid'i 4-0 ile geçerek finale uzandı.
FRANSIZ EKİBİ KALESİNDE GOL GÖRMÜYOR
Paris Saint-Germain, Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırdı ve bu istatistiğiyle Bayern Münih ve Manchester City ile birlikte en golcü ekip olarak yer alıyor. Turnuvada en az gol yiyen takım olan Fransız temsilcisi, Botafogo maçında kalesini gole kapatamadı.
Chelsea ise Kulüpler Dünya Kupası'nda yaptığı 6 müsabakada 14 gol sevinci yaşadı ve bu alanda 4. sırada bulunuyor. Maviler, söz konusu mücadelelerde 5 gol yedi.
12 FARKLI TAKIM KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Kulüpler Dünya Kupası'nda bugüne kadar 12 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Turnuvanın en başarılı takımı, kupayı 5 kez kazanan Real Madrid olurken, Barcelona 3, Bayern Münih ile Corinthians 2'şer, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Milan, Inter, Sao Paulo ile Internacional 1'er defa şampiyonluk yaşadı.
İNGİLİZ EKİPLERİ 4 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Bu yıl 21. kez düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nı en çok 8 kez ile İspanya takımları kazandı. Turnuvada İngiltere ve Brezilya'dan 4'er, Almanya ve İtalya'dan da 2'şer takım şampiyon oldu. Fransız takımları ise kupa sevinci yaşamadı.