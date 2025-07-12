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F.Bahçe'de istifa! F.Bahçe'de istifa! 12:33
Beşiktaş stoperini Almanya'da buldu! Beşiktaş stoperini Almanya'da buldu! 12:22
Beşiktaş'ın stoperini Almanya'da buldu! Beşiktaş'ın stoperini Almanya'da buldu! 12:19
Ümraniyespor-Galatasaray maçı ne zaman? Ümraniyespor-Galatasaray maçı ne zaman? 11:34
Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı 11:06
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Trabzonspor-Dinamo Tiflis maçı ne zaman? Trabzonspor-Dinamo Tiflis maçı ne zaman? 10:06
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Beşiktaşlı o isim Portekiz'e gidiyor! Beşiktaşlı o isim Portekiz'e gidiyor! 09:42
G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi! G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi! 09:41
Kartal'dan bir bomba daha! Sıra onda Kartal'dan bir bomba daha! Sıra onda 09:29
G.Saray'da flaş gelişme! İmza an meselesi G.Saray'da flaş gelişme! İmza an meselesi 09:19
Polonya-Danimarka maçı saat kaçta?
İsveç-Almanya maçı hangi kanalda?
Türkiye-İtalya maçı bilgileri
Canlı altın ve döviz kuru takibi 12 Temmuz 2025