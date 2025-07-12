Polonya-Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda Polonya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. İsveç ve Almanya mağlubiyetlerinin arından turnuvaya grup aşamasında veda eden takımlar, son karşılaşmalarında 3 puan almayı amaçlıyor. Avrupa Şampiyonası'nı moralli bir şekilde kapatmayı hedefleyen Polonya ve Danimarka, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Polonya-Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
POLONYA-DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak Polonya-Danimarka maçı 12 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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