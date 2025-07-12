Polonya-Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda sahneye çıkacak olan Polonya ile Danimarka, bu kez turnuvaya veda maçı için karşı karşıya geliyor. Grupta oynadıkları iki mücadelede de sahadan mağlubiyetle ayrılan iki ekip, bu son karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak ve taraftarlarına güzel bir veda sunmak istiyor. Peki, Polonya-Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?