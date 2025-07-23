2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İspanya, Almanya'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İşte maçın detayları...

2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Almanya ile İspanya, Letzigrund Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede, İspanya uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ilk kez adını finale yazdırdı. İspanya'ya final biletini getiren golü 113. dakikada Aitana Bonmatí kaydetti.

Bu sonuçla İspanya, yarı finalde İtalya'yı 2-1 mağlup eden İngiltere ile finalde eşleşti. Şampiyonluk mücadelesi 27 Temmuz Pazar günü TSİ 19.00'da, İsviçre'nin St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak.