2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Almanya ile İspanya, Letzigrund Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede, İspanya uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ilk kez adını finale yazdırdı. İspanya'ya final biletini getiren golü 113. dakikada Aitana Bonmatí kaydetti.
Bu sonuçla İspanya, yarı finalde İtalya'yı 2-1 mağlup eden İngiltere ile finalde eşleşti. Şampiyonluk mücadelesi 27 Temmuz Pazar günü TSİ 19.00'da, İsviçre'nin St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak.