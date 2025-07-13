İngiltere-Galler maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda İngiltere ile Galler karşı karşıya gelecek. Hollanda ve Fransa'nın da yer aldığı gruptan çıkmayı hedefleyen İngiltere, Galler karşısında mutlak galibiyet almayı amaçlıyor. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üçüncü maça çıkacak İngiltere'nin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Henüz puan kazanamayan Galler ise son karşılaşmasını kazanarak turnuvaya moralli bir şekilde veda etmek istiyor. Peki, İngiltere-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İNGİLTERE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak İngiltere-Galler maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.