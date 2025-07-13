Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu’nda heyecan dorukta! Kritik karşılaşmada İngiltere ile Galler kozlarını paylaşacak. Hollanda ile aynı puana sahip olan İngiltere, gruptan çıkma şansını korumak için mutlaka galip gelmek istiyor. Zorlu mücadelede hata yapmak istemeyen İngiliz ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, İngiltere-Galler maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

İngiltere-Galler maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda İngiltere ile Galler karşı karşıya gelecek. Hollanda ve Fransa'nın da yer aldığı gruptan çıkmayı hedefleyen İngiltere, Galler karşısında mutlak galibiyet almayı amaçlıyor. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üçüncü maça çıkacak İngiltere'nin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Henüz puan kazanamayan Galler ise son karşılaşmasını kazanarak turnuvaya moralli bir şekilde veda etmek istiyor. Peki, İngiltere-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak İngiltere-Galler maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.