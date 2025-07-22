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G.Saray'dan Tete açıklaması! G.Saray'dan Tete açıklaması! 23:51
Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe isyanı! Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe isyanı! 21:59
Trabzonspor'da futbolcular taraftarla buluştu Trabzonspor'da futbolcular taraftarla buluştu 21:20
Trabzonspor'dan fesih açıklaması geldi! Trabzonspor'dan fesih açıklaması geldi! 19:10
G.Saray'dan KAP'a bildirim geldi! G.Saray'dan KAP'a bildirim geldi! 18:51
Hakan'ın menajerinden flaş açıklama! Hakan'ın menajerinden flaş açıklama! 17:31
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G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 16:58
Sane'nin geliş tarihi belli oldu! Sane'nin geliş tarihi belli oldu! 16:27
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü 16:11
F.Bahçe'ye Xhaka şoku! F.Bahçe'ye Xhaka şoku! 15:55
Ahmetcan'ın yeni adresi belli oldu! Ahmetcan'ın yeni adresi belli oldu! 15:46
F.Bahçe'ye Fransız sol kanat! F.Bahçe'ye Fransız sol kanat! 15:07
İlk finalist İngiltere oldu!
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