Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamaya göre Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.
UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev
FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, UEFA Konferans Ligi 2.eleme turunda Karadağ'ın Decic ile Avusturya'dan Rapid Wien'in oynayacağı maçta görev yapacak.
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Yayın Tarihi: 23.07.2025 - 00:26