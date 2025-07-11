Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda sahne alacak Portekiz-Belçika mücadelesi, futbolseverlerin ilgiyle beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Turnuvada şimdiye dek beklentilerin gerisinde kalan iki ekip, bu kritik karşılaşmada çıkış arayacak. Peki, Portekiz-Belçika maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Portekiz-Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda Portekiz ile Belçika karşı karşıya gelecek. 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle grupta iddiasını zora sokan Portekiz ile henüz puan kazanamayan Belçika'nın mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Portekiz-Belçika maçı canlı yayın bilgileri de araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Portekiz-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda oynanacak Portekiz-Belçika maçı 11 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.