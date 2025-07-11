Gana-Mali maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu’nda sahne alacak Gana-Mali karşılaşması, turnuvanın en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Gana, grupta kalma umudunu canlı tutmak için bu maçı mutlaka kazanmak istiyor. Öte yandan Mali, turnuvaya galibiyetle başlamanın moraliyle sahaya çıkacak ve üst üste ikinci zaferini alarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Peki, Gana-Mali maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda Gana ile Mali karşı karşıya gelecek. İlk maçında Güney Afrika'ya kaybeden Gana, Tanzanya'yı mağlup eden Mali karşısında çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Gana-Mali maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gana-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GANA-MALİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?