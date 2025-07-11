Gana-Mali maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Gana-Mali maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu’nda sahne alacak Gana-Mali karşılaşması, turnuvanın en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Gana, grupta kalma umudunu canlı tutmak için bu maçı mutlaka kazanmak istiyor. Öte yandan Mali, turnuvaya galibiyetle başlamanın moraliyle sahaya çıkacak ve üst üste ikinci zaferini alarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Peki, Gana-Mali maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?