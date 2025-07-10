Norveç-İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda Norveç ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vuran ve başarılı performansını sürdürmeyi amaçlayan Norveç, İzlanda karşısında üçte üç yapmayı hedefliyor. Henüz puan kazanamayan İzlanda ise güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise Norveç-İzlanda maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Norveç-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NORVEÇ-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda oynanacak Norveç-İzlanda maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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