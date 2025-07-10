Norveç-İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Norveç-İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda nefesleri kesecek bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor! İki maçta iki galibiyet alarak yoluna firesiz devam eden Norveç, grupta henüz puanla tanışamayan İzlanda'yı ağırlayacak. Zirvedeki yerini korumak isteyen Norveç, etkili hücum gücü ve oturmuş oyun yapısıyla favori gösterilirken, İzlanda ise sürpriz peşinde. Peki, Norveç-İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?