2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere, İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. İşte maçın detayları...

2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere ile İtalya, Cenevre Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi uzatma bölümlerinde bulduğu gollerle 2-1 kazanan son şampiyon İngiltere, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

İtalya, 33. dakikada Barbara Bonansea'nın golüyle öne geçerken İngiltere'nin eşitlik sayısı 90+6. dakikada Michelle Agyemang'dan geldi. Uzatmalarda üstünlüğü ele geçiren İngilizler, 119. dakikada Chloe Kelly'nin golüyle skoru 2-1 yaptı ve finale yükseldi.

İngiltere, 27 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde Almanya-İspanya eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.