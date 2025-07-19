Turan Tovuz - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hazırlık maçı

1. Lig ekibi Çorum FK, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Turan Tovuz - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?