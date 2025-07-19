Turan Tovuz - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK, yeni sezon öncesi gücünü test etmek için Azerbaycan takımı Turan Tovuz ile hazırlık maçında buluşuyor. Kırmızı-siyahlılar 1. Lig'de iddialı bir başlangıç yapmayı hedeflerken futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki Turan Tovuz - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TURAN TOVUZ - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Turan Tovuz - Çorum FK hazırlık maçı, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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