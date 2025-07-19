Westerlo - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta,? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Westerlo - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?