Westerlo - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, yeni sezon öncesi gücünü test etmek için Belçika takımı Westerlo ile hazırlık maçında buluşuyor. Kırmızı-beyazlılar Süper Lig'de iddialı bir başlangıç yapmayı hedeflerken futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki Westerlo - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
WESTERLO - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Westerlo - Samsunspor hazırlık maçı, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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