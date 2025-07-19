Avrupa Kadınlar Şampiyonası Fransa - Almanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek finalinde Fransa ile Almanya sahne alacak. İki ekip de zorlu karşılaşmadan yarı finale ilerlemek istiyor. Hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Fransa - Almanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa ile Almanya kozlarını paylaşacak. Rakibi karşısında 3 puan alarak kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Yarı finale çıkmanın hesaplarını yapan Fransa ve Almanya, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Fransa - Almanya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fransa - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak Fransa - Almanya maçı 19 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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