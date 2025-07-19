Kasımpaşa - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, yeni sezon öncesi gücünü test etmek için İngiliz takım Hull City ile hazırlık maçında buluşuyor. Lacivert-beyazlılar Süper Lig'de iddialı bir başlangıç yapmayı hedeflerken futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki Kasımpaşa - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
KASIMPAŞA - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Hull City hazırlık maçı, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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