Kasımpaşa - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta,? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon öncesi hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Kasımpaşa - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?