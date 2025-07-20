Union Saint-Gilloise-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Belçika futbolunun prestijli organizasyonlarından biri olan Süper Kupa heyecanı bu yıl Union Saint-Gilloise ile Club Brugge arasında yaşanacak. Bir yanda ligin zirvesine damga vuran Union Saint-Gilloise, diğer yanda ise Belçika Kupası'nı müzesine taşıyan güçlü rakip Club Brugge... Kupanın sahibi olacak takımın belli olacağı bu dev randevu, futbolseverlerin nefesini kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Union Saint-Gilloise-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UNION SAINT-GILLOISE-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belçika Süper Kupası'nda oynanacak Union Saint-Gilloise-Club Brugge maçı 20 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.