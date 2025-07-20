Union Saint-Gilloise-Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta? Belçika Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Belçika futbolunun iki devi, yeni sezon öncesinde kozlarını paylaşmak üzere sahaya çıkıyor. Lig şampiyonu Union Saint-Gilloise ile Belçika Kupası’nın sahibi Club Brugge, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu prestijli mücadele, hem yeni sezona moralli başlamak hem de kupayı müzeye götürmek isteyen iki takım için büyük önem taşıyor. Peki, Union Saint-Gilloise-Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta? Belçika Süper Kupa maçı hangi kanalda?