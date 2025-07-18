Avrupa Kadınlar Şampiyonası İspanya - İsviçre maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya ile İsviçre sahne alacak. İki ekip de zorlu karşılaşmadan yarı finale ilerlemek istiyor. Hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, İspanya - İsviçre maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Rakibi karşısında 3 puan alarak kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Yarı finale çıkmanın hesaplarını yapan İspanya ve İsviçre, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler İspanya - İsviçre maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak İspanya - İsviçre maçı 18 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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