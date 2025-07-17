Yeni sezona iddialı bir giriş yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Konyaspor ile Çaykur Rizespor, kamp döneminde hazırlık maçlarından birinde karşı karşıya gelecek. Teknik direktörlük koltuklarında iki tecrübeli isim, Recep Uçar ve İlhan Palut, bu mücadelede taktiksel anlamda kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlı ekip Konyaspor, yeni transferleriyle uyum sürecini hızlandırmaya çalışırken, Karadeniz temsilcisi Rizespor ise sezon öncesi fiziksel ve taktiksel olarak hazır duruma gelmek istiyor. Peki, Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Konyaspor ile Çaykur Rizespor, kamp döneminde hazırlık maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Süper Lig ekiplerinin kozlarını paylaşacağı bu mücadele, sezon öncesi adeta lig havası estirecek. İki takım da yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor ve bu özel karşılaşma, her iki ekip için de önemli bir prova niteliği taşıyor. Peki, Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Çaykur Rizespor hazırlık maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Konyaspor ile Rizespor arasında oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.