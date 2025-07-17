2025-2026 sezonu öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir sınava çıkıyor. Akdeniz temsilcisi, İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde kamp dönemini en verimli şekilde değerlendirmek isteyen turuncu-yeşilliler, bu zorlu mücadeleyle hem fiziksel hem de taktiksel seviyelerini test etmeyi hedefliyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Persepolis maçı ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor maçı hangi kanalda?
CORENDON ALANYASPOR-PERSEPOLİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor-Persepolis maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Alanyaspor hazırlık maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.