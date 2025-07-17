Corendon Alanyaspor-Persepolis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2025-2026 sezonu hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Corendon Alanyaspor, bu kez İran temsilcisi Persepolis ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Joao Pereira önderliğinde tempoyu her geçen gün artıran Akdeniz temsilcisi, sezona dinamik ve iddialı bir giriş yapma hedefinde. Geçtiğimiz sezon ligde kalma mücadelesi vererek zorlu bir süreçten geçen turuncu-yeşilliler, bu sezon bambaşka bir hikâye yazmak istiyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Persepolis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?