Kocaelispor-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezonun kapısı aralanırken hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Kocaelispor ile Adana Demirspor, sahada ilk mücadelelerini vermeye hazırlanıyor. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de boy gösterecek olan yeşil-siyahlılar, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kamp döneminden maksimum verimi almak istiyor. Diğer yanda TFF 1. Lig'de yeniden yükselişin peşine düşen Adana Demirspor da yeni sezona sağlam bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. Peki, Kocaelispor-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Kocaelispor ile Adana Demirspor, hazırlık maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de boy gösterecek olan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan önderliğinde sezona formda bir başlangıç yapma niyetinde. Öte yandan TFF 1. Lig'de yeniden yükselişin peşinde olan Adana Demirspor da bu zorlu mücadelede hem fiziksel hem de taktiksel gücünü test etmeyi hedefliyor.

KOCAELİSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak hazırlık maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.