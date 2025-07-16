Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Hatayspor ile Van Spor FK hazırlık maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Hatayspor ile TFF 1. Lig'e yükselmenin heyecanını yaşayan Van Spor FK'nın karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HATAYSPOR- VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Van Spor FK hazırlık maçı 16 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı ise bulunmuyor.
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