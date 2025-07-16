Hatayspor-Van Spor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanmak isteyen Hatayspor ile TFF 1. Lig'e yeni adım atan Van Spor FK, hazırlık maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden Hatayspor, yeniden zirveye çıkmanın hesaplarını yaparken; Van Spor FK ise bir üst ligde kalıcı olmayı ve iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hatayspor-Van Spor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?