Göztepe-Kryvbas KR maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kampa giren Göztepe, kritik bir prova niteliği taşıyan hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Kryvbas KR ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un liderliğinde Süper Lig'de güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, bu maçta kadro derinliğini ve oyun planını test etmek istiyor. Peki, Göztepe-Kryvbas KR hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE-KRYVBAS KR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe-Kryvbas KR maçı 16 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak. Slovenya'da oynanacak hazırlık maçı Göztepe YouTube ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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