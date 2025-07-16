CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kyle Walker-Peters'ın gelişi ertelendi! Kyle Walker-Peters'ın gelişi ertelendi! 12:42
Alvaro Morata'dan transfer kararı! Alvaro Morata'dan transfer kararı! 11:31
F.Bahçe'de yabancı sorunu! F.Bahçe'de yabancı sorunu! 11:08
G.Saray'a Arjantinli 10 numara! G.Saray'a Arjantinli 10 numara! 10:33
Wolfsberger AC-Beşiktaş maçı bilgileri Wolfsberger AC-Beşiktaş maçı bilgileri 10:14
Fenerbahçe, Portimonense ile karşılaşacak Fenerbahçe, Portimonense ile karşılaşacak 09:42
Daha Eski
F.Bahçe'den sürpriz kaleci hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz kaleci hamlesi! 09:33
G.Saray'da Osimhen ısrarı! G.Saray'da Osimhen ısrarı! 00:34
F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! 00:21
F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! 00:09
Beşiktaş'a bir golcü daha! Beşiktaş'a bir golcü daha! 23:48
Orkun'un lisansı çıktı! Orkun'un lisansı çıktı! 23:48
Göztepe-Kryvbas KR maçı saat kaçta?
Rijeka-Göztepe maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 16 Temmuz
Türkiye-ABD maçı saat kaçta?