Göztepe-Kryvbas KR maçı izle | Göztepe-Kryvbas KR maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezonun hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Göztepe, önemli bir prova niteliği taşıyan maçta Ukrayna temsilcisi Kryvbas KR ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov liderliğinde Süper Lig’de iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, hem fiziksel hem de taktiksel açıdan eksiksiz bir şekilde sezona hazır girmeyi planlıyor. Peki, Göztepe-Kryvbas KR maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?