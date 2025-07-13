FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsa ile PSG karşı karşıya geldi. Bu dev maçta kazanan 3-0'lık skorla Chelsea oldu. Londra ekibi aldığı galibiyetle dev turnuvada mutlu sona ulaşmayı başardı. İşte detaylar...

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Turnuvada 1-0'lık Botafogo mağlubiyeti dışında fire vermeyen ve sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası da dahil olmak üzere bol kupa ile kapatan PSG, UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı Tottenham'a kaybederek elinden kaçıran ve Premier Lig'i 4. kapatarak sezonu boş geçen Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Luis Enrique yönetiminde geride bıraktığımız sezon yükselişe geçen Fransız devi, turnuvanın yarı finalinde Real Madrid'i 4-0 yenmişti ve bu performansı ile finalde favori takım olarak gösteriliyordu.

Chelsea, Cole Palmer'ın 2 gol,1 asistlik performansı ile bütün hesapları alt üst etti ve finali 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 22'nci ve 30'uncu dakikalarında fileleri havalandıran Palmer, 43'üncü dakikada Joao Pedro'nun kaydettiği golün asistini yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı 3-0'lık İngiliz ekibinin üstünlüğü ile biterken ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

PSG'de kırmızı kart gören Joao Neves, 86. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE SİNİRLER GERİLDİ

Maçta son düdüğün çalması ile birlikte iki takım arasında kavga çıktı. PSG'de Teknik Direktör Luis Enrique'nin Joao Pedro'ya vurması kameralara yansırken 23 yaşındaki santrfor kendini yerde buldu.

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