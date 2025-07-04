FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalimde Fluminense, Al Hilal ile mücadele ediyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı kaldırma hedefine bir adım daha yaklamak istiyor. Fluminense-Al Hilal karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek final turunda Brezilya ekibi Fluminense ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fluminense-Al Hilal karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fluminense: Fabio, Thiago Silva, Freytes, Ignacio, Xavier, Fuentes, Bernal, Martinelli, Arias, German Cano

Al-Hilal: Bono, Cancelo, Koulibaly, Neves, Lodi, Al-Habri, Milinkovic-Savic, Kanno, Al-Dawsari, Malcom, Marcos Leonardo21:29

Fluminense - Al Hilal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fluminense - Al Hilal maçı 4 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GALİBİ YARI FİNALDE

Fluminense, Inter Milan'ı 2-0'lık skorla eleyerek turnuvada yenilgisizliğini sürdürürken, Al Hilal, Manchester City'yi 4-3'lük galibiyetle saf dışı bıraktı. Her iki takım da 9-10 maçlık yenilmezlik serileriyle formda. Maçın galibi, Palmeiras-Chelsea karşılaşmasının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.