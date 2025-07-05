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FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek final turunda Fransa ekibi PSG ile Almanya temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Anthony Taylor'un düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PSG - Bayern Münih maçı 5 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PSG - Bayern Münih MAÇI CANLI İZLE
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