İsveç-Almanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

İsveç-Almanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu’nda heyecan dorukta! Grubun iki güçlü temsilcisi İsveç ile Almanya, zirve yarışında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk iki maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantileyen iki dev ekip, son maçta liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak. Peki, İsveç-Almanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?