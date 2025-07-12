İsveç-Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda İsveç ile Almanya karşı karşıya gelecek. Danimarka ve Polonya engellerini 3 puan ile geçen ekipler, grubu birinci sırada tamamlamak istiyor. Kritik karşılaşmada hata yapmadan önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlayan İsveç ve Almanya galibiyet için sahaya çıkacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler İsveç-Almanya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İsveç-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSVEÇ-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak İsveç-Almanya maçı 12 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.