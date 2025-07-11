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F.Bahçe'de Rashford gelişmesi! F.Bahçe'de Rashford gelişmesi! 15:00
Osimhen transferinde heyecanlandıran gelişme! Osimhen transferinde heyecanlandıran gelişme! 14:14
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! 14:13
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 13:44
Beşiktaş GAİN Ismael Kamagate'yi transfer etti Beşiktaş GAİN Ismael Kamagate'yi transfer etti 13:38
F.Bahçe Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna kattı! F.Bahçe Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna kattı! 13:15
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F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! Asensio... F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! Asensio... 12:37
G.Saray ilk hazırlık maçına çıkıyor! G.Saray ilk hazırlık maçına çıkıyor! 10:52
Trabzonspor Augusto'ya kavuşuyor! İşte geliş saati Trabzonspor Augusto'ya kavuşuyor! İşte geliş saati 10:43
F.Bahçe'den Trossard atağı! F.Bahçe'den Trossard atağı! 10:23
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu operasyonu! 10:20
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