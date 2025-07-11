Tanzanya-Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Tanzanya-Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu’nda heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor. İlk maçında sahadan puansız ayrılan Tanzanya, turnuvadaki umutlarını canlı tutabilmek için bu kez sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Güney Afrika ise turnuvaya 3 puanla başlayarak moral buldu ve seriyi sürdürmek istiyor. Peki, Tanzanya-Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?