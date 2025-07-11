Tanzanya-Güney Afrika maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda Tanzanya ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. İlk maçında Mali'ye kaybeden Tanzanya ile Gana karşısında 3 puan alarak turnuvaya başlayan Güney Afrika, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Tanzanya-Güney Afrika maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Tanzanya-Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TANZANYA-GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda oynanacak Tanzanya-Güney Afrika maçı 11 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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