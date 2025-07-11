Real Madrid'de çok konuşulan görüntü! Arda Güler ve Luka Modric arasında duygusal vedalaşma

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG'ye 4-0 yenilerek turnuvaya yarı finalde veda etti. Alınan mağlubiyet sonrası İspanya'ya dönen eflatun-beyazlılarda, Arda Güler ve Luka Modric arasında sosyal medyaya yansıyan flaş bir görüntü ortaya çıktı. İşte o anlar...

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG'ye 4-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Alınan ağır yenilgi sonrası İspanya'ya dönen eflatun-beyazlılarda sosyal medyaya yansıyan flaş bir görüntü ortaya çıktı.

Turnuvanın ardından İspanya'ya indikten sonra otobüslere dağılan Real Madrid takımında, kapüşonlu ve yalnızca arkadan görünen bir ismin takıma veda eden Modric'i durdurarak formasını aldığı görüntüleri ortaya çıktı.

Bu kişinin ise Arda Güler olduğu belirtildi. El Chiringuito TV'de paylaşılan görüntüde Modric'in, Arda'ya 10 numaralı formasını vererek sarıldığı ve vedalaştığı görüldü.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırdı.

İŞTE O VİDEO: