Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG'ye 4-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Alınan ağır yenilgi sonrası İspanya'ya dönen eflatun-beyazlılarda sosyal medyaya yansıyan flaş bir görüntü ortaya çıktı.
Turnuvanın ardından İspanya'ya indikten sonra otobüslere dağılan Real Madrid takımında, kapüşonlu ve yalnızca arkadan görünen bir ismin takıma veda eden Modric'i durdurarak formasını aldığı görüntüleri ortaya çıktı.
Bu kişinin ise Arda Güler olduğu belirtildi. El Chiringuito TV'de paylaşılan görüntüde Modric'in, Arda'ya 10 numaralı formasını vererek sarıldığı ve vedalaştığı görüldü.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırdı.
İŞTE O VİDEO:
🏡 El REAL MADRID ya está en casa. ✈️ El conjunto blanco aterriza en Barajas tras caer en el Mundial de Clubes. 📹 @Dani_demarcos pic.twitter.com/y868Hs3OCC— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 11, 2025