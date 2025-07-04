Danimarka - İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu ilk maçında Danimarka ile İsveç kozlarını paylaşacak. Açılış maçında 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Almanya ve Polonya'nın da yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan Danimarka ve İsveç, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Danimarka - İsveç maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Danimarka - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DANİMARKA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak Danimarka - İsveç maçı 4 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DANİMARKA - İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE