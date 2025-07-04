Avrupa Kadınlar Şampiyonası Danimarka - İsveç maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda heyecan dolu bir başlangıç yaşanıyor. İlk maçta Danimarka ile İsveç sahne alacak. Turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen iki ekip de, Almanya ve Polonya'nın da bulunduğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Açılış karşılaşmasında hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Danimarka - İsveç maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2025- 13:51