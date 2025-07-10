Finlandiya-İsviçre maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası hangi kanalda yayınlanacak?

Finlandiya-İsviçre maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda heyecan dorukta! Finlandiya ile İsviçre, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grupta aynı puana sahip olan iki ekip, turnuvada yollarına devam edebilmek için sahada tüm güçlerini ortaya koymaya kararlı. Peki, Finlandiya-İsviçre maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası hangi kanalda yayınlanacak?