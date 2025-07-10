Finlandiya-İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda Finlandiya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. 2 maç sonunda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ekipler, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 3 puan alarak turnuvaya devam etmenin yollarını arayan Finlandiya ve İsviçre, zorlu karşılaşmada etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler ise Finlandiya-İsviçre maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Finlandiya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FİNLANDİYA-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda oynanacak Finlandiya-İsviçre maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.