CSKA 1948-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CSKA 1948-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Göztepe, hazırlık sürecinde tempo yükseltiyor. İzmir temsilcisi, kamp programı kapsamında Bulgaristan’ın köklü ekiplerinden CSKA 1948 ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu yıl taraftarlarına çok daha iddialı bir takım izletmeyi planlıyor. Peki, CSKA 1948-Göztepe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?