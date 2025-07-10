Peki, CSKA 1948-Göztepe hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2025-2026 sezonuna etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam ediyor. Hazırlık maçında Bulgaristan ekibi CSKA 1948 ile kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılar, Stanimir Stoilov yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, CSKA 1948-Göztepe maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, CSKA 1948-Göztepe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CSKA 1948-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
CSKA 1948-Göztepe hazırlık maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.
CSKA 1948-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
CSKA 1948-Göztepe maçı B4Slovenia YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.