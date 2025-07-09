Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda Fransa ile Galler sahne alacak. İki ekip de İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu zorlu grupta puan kaybı yaşamak istemiyor. Hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Fransa - Galler maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa - Galler maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu maçında Fransa ile Galler kozlarını paylaşacak. Rakibi karşısında 3 puan alarak kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. İngiltere ile Hollanda'nın da yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan Fransa ve Galler, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Polonya - İsveç maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fransa - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA - GALLER MAÇI CANLI İZLE

FRANSA - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak Fransa - Galler maçı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Charles; James, Walsh, Clinton; Mead, Hemp, Russo

Galler: Van Domselaar; Casparij, Janssen, Buurman, Brugts; Groenen, Van de Donk, Kaptein; Pelova, Roord, Miedema

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