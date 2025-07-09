Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda İngiltere ile Hollanda sahne alacak. İki ekip de Fransa ve Galler'in de bulunduğu zorlu grupta puan kaybı yaşamak istemiyor. Hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, İngiltere - Hollanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu maçında İngiltere ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Rakibi karşısında 3 puan alarak kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Fransa ve Galler'in de yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan Polonya ve İsveç, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Polonya - İsveç maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İngiltere - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE - HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE

İNGİLTERE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak İngiltere - Hollanda maçı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE - HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Charles; James, Walsh, Clinton; Mead, Hemp, Russo

Hollanda: Van Domselaar; Casparij, Janssen, Buurman, Brugts; Groenen, Van de Donk, Kaptein; Pelova, Roord, Miedema

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