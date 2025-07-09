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FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarı final turunda Fransa'nın ekibi PSG ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükselmeyi hedefliyor. Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PSG - Real Madrid maçı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PSG - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE
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