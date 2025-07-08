Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda heyecan dolu bir rekabet yaşanıyor. Almanya ile Danimarka sahne alacak. Turnuvada hedefiki ekip de, Danimarka ve İsveç'in de bulundu ğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Almanya - Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu maçında Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Rakibi karşısında 3 puan alarak kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Polonya ve İsveç'in de yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan Almanya ve Danimarka, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Almanya - Danimarka maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Almanya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak Almanya - Danimarka maçı 8 Temmuz Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE