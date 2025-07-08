Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda heyecan dolu bir rekabet yaşanıyor. Polonya ile İsveç sahne alacak. Turnuvada hedefiki ekip de, Almanya ve Danimarka'nın da bulundu ğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Polonya - İsveç maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polonya - İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu maçında Polonya ile İsveç kozlarını paylaşacak. Rakibi karşısında 3 puan alarak kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Almanya ve Danimarka'nın da yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan Polonya ve İsveç, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Polonya - İsveç maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Almanya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

POLONYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak Polonya - İsveç maçı 8 Temmuz Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE