İngiltere Premier Lig'inde şampiyonluk yarışı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Arsenal'dan sürpriz bir takviye geldi.
Londra ekibi, Chelsea'den Noni Madueke'yi 55 milyon euro bonservis bedeli + 3 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
Madueke için PSG iddiaları da ortaya atılmıştı.
ARSENAL TRANSFERİ DUYURDU
Talent in abundance.Noni Madueke is a Gunner ✍️Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy 🎙️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2025