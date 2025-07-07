Portekiz-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası hangi kanalda?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu’nda heyecan fırtınası devam ediyor! Gruptaki ikinci sınavında Portekiz ile İtalya kozlarını paylaşacak. Turnuvaya galibiyetle başlayarak moral depolayan İtalya, bu kritik mücadelede de galibiyet serisini sürdürüp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yanda, İspanya karşısında sahadan puansız ayrılan Portekiz için bu maç adeta bir dönüm noktası niteliğinde. Peki, Portekiz-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası hangi kanalda?