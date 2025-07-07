Portekiz-İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda Portekiz ile İtalya karşı karşıya gelecek. İlk maçını 5-0 kaybeden Portekiz ile 1-0 kazanan İtalya'nın mücadelesinde hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. 3 puan alarak turnuvada avantaj yakalamayı hedefleyen iki ekibin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, Portekiz-İtalya maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Portekiz-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PORTEKİZ-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda oynanacak Portekiz-İtalya maçı 7 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
PORTEKİZ-İTALYA MAÇI CANLI İZLE