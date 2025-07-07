Güney Afrika-Gana maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda Güney Afrika ile Gana karşı karşıya gelecek. Açılış maçlarında hata yapmak istemeyen takımlar, 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı amaçlıyor. Mali ve Tanzanya'nın da yer aldığı grupta etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Güney Afrika ve Gana, grupta zirvede yer almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Güney Afrika-Gana maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Güney Afrika-Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÜNEY AFRİKA-GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda oynanacak Güney Afrika-Gana maçı 7 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.