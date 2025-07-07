Güney Afrika-Gana maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda nefesler tutuldu, gözler Güney Afrika ile Gana arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Mali ve Tanzanya'nın da mücadele ettiği bu zorlu grupta takımlar, turnuvaya güçlü bir giriş yapmanın ve 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Güney Afrika-Gana maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?