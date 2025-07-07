İspanya-Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. İlk maçını 5-0 kazanan İspanya ile 1-0 kaybeden Belçika'nın mücadelesinde hangi takımın 3 puanı alacağı merak ediliyor. 3 puan alarak turnuvada avantaj yakalamayı hedefleyen iki ekibin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, İspanya-Belçika maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda oynanacak İspanya-Belçika maçı 7 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE