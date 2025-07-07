İspanya-Belçika maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası hangi kanalda?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu’nda heyecan fırtınası devam ediyor! Gruptaki ikinci sınavında İspanya ile Belçika kozlarını paylaşacak. Turnuvaya galibiyetle başlayarak moral depolayan İspanya, bu kritik mücadelede de galibiyet serisini sürdürüp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yanda, İtalya karşısında sahadan puansız ayrılan Belçika için bu maç adeta bir dönüm noktası niteliğinde. Peki, İspanya-Belçika maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası hangi kanalda?