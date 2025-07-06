Nijerya-Tunus maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?

Nijerya-Tunus maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?

Afrika Kadınlar Uluslar Ligi B Grubu’nda perde açılıyor! Turnuvanın ilk haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelede Nijerya ile Tunus kozlarını paylaşacak. Grupta güçlü bir başlangıç yapmak ve moral depolamak isteyen iki ekip de sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Nijerya-Tunus maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2025- 11:50