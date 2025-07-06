Nijerya-Tunus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Afrika Kadınlar Uluslar Ligi B Grubu ilk maçında Nijerya ile Tunus karşı karşıya gelecek. Cezayir ve Botsvana'nın da yer aldığı grupta 3 puan almanın hesaplarını yapan takımlar, grupta zirvede yer almayı amaçlıyor. Kritik maçta hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler Nijerya-Tunus maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nijerya-Tunus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NİJERYA-TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Afrika Kadınlar Uluslar Ligi B Grubu'nda oynanacak Nijerya-Tunus maçı 6 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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