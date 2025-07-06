Senegal-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası A Grubu’nun ilk haftasında sahneye çıkacak Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Grubun diğer karşılaşmasında Fas ile Zambiya'nın puanları paylaşmasının ardından, iki ekip de bu önemli maçta hata yapmamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Senegal-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2025- 11:10