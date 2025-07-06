Senegal-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Açılış maçlarında hata yapmak istemeyen takımlar, kazanarak turnuvaya moralli başlamayı hedefliyor. Fas ile Zambiya'nın berabere kaldığı haftada 3 puan alarak grupta zirveye yerleşmeyi amaçlayan takımlardan kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ayrıca, Senegal-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı yayın bilgileri de araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Senegal-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SENEGAL-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası A Grubu'nda oynanacak Senegal-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 6 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.