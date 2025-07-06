Norveç-Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Norveç ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. İsviçre'yi 2-1 mağlup eden Norveç ile İzlanda'yı 1-0 yenen Finlandiya'nın mücadelesinde hangi takımın 3 puan alacağı merak ediliyor. Kritik karşılaşmayı kazanarak grup liderliği için önemli bir avantaj yakalamayı hedefleyen takımlar, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise Norveç-Finlandiya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Norveç-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NORVEÇ-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda oynanacak Norveç-Finlandiya maçı 6 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NORVEÇ-FİNLANDİYA MAÇI CANLI İZLE