Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu’nda nefesleri kesecek bir mücadele sahne alıyor! İlk maçlarında galibiyet sevinci yaşayan Norveç ve Finlandiya, gruptaki ikinci karşılaşmalarında karşı karşıya gelecek. Grupta liderlik koltuğunu ele geçirmek isteyen iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Norveç-Finlandiya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norveç-Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Norveç ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. İsviçre'yi 2-1 mağlup eden Norveç ile İzlanda'yı 1-0 yenen Finlandiya'nın mücadelesinde hangi takımın 3 puan alacağı merak ediliyor. Kritik karşılaşmayı kazanarak grup liderliği için önemli bir avantaj yakalamayı hedefleyen takımlar, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise Norveç-Finlandiya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Norveç-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NORVEÇ-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda oynanacak Norveç-Finlandiya maçı 6 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NORVEÇ-FİNLANDİYA MAÇI CANLI İZLE