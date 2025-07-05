Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund ile mücadele edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı kaldırma hedefine bir adım daha yaklamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2025- 09:51