Real Madrid - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek final turunda İspanyol ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ramon Abatti'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
REAL MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Borussia Dortmund maçı 5 Temmuz Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE
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